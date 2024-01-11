Times: Британия и США могут нанести ночью авиаудары по объектам хуситов

Политический обозреватель издания The Times Стивен Суинфорд заявил, что Великобритания и Соединенные Штаты могут нанести авиаудары по военным объектам хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене в ночь на 12 января.
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