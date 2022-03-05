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«Актобе» представил экс-игрока сборной России Камболова

Экс-игрок «Рубина» и сборной России Руслан Камболов официально стал игроком «Актобе». Последним клубом 32-летнего хавбека был тульский «Арсенал».

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