Рособрнадзор предупредил три ведущих вуза России о несоблюдении норм

Рособрнадзор вынес предостережения трём российским вузам, включая Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ", Тольяттинский государственный университет и Санкт-Петербургский университет ветеринарной медицины, из-за несоблюдения обязательных требований.
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