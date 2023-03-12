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Пользователи Сети осудили главу ЕК после ее выпада о военном потенциале России

Пользователи Сети осудили главу ЕК после ее выпада о военном потенциале России

Руководство Евросоюза роет яму, в которую провалится. Такое мнение выразили пользователи Twitter. Недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Евросоюза предпринять все усилия для уменьшения военного потенциала России.

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