Пользователи Сети осудили главу ЕК после ее выпада о военном потенциале России

Руководство Евросоюза роет яму, в которую провалится. Такое мнение выразили пользователи Twitter. Недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Евросоюза предпринять все усилия для уменьшения военного потенциала России.
Руководство Евросоюза роет яму, в которую провалится. Такое мнение выразили пользователи Twitter. Недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Евросоюза предпринять все усилия для уменьшения военного потенциала России.
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