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Греет ли утеплитель? «Нет» — ответит опытный строитель и будет прав (5 ошибок утепления)

Греет ли утеплитель? «Нет» — ответит опытный строитель и будет прав (5 ошибок утепления)

Источник фото: https://vk.com/@artplans-vybor-uteplitelya-dlya-chastnogo-do. Добрый день, уважаемые гости! А греет ли утеплитель? Казалось бы абсурдный вопрос, но опытный строитель скажет, — нет, утеплитель не может греть! Обычный тест, оберните термометр в утеплитель и посмотрите на его показания через час, два, три.

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