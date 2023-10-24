СК предъявил обвинение по делу о хищении у Фонда развития территорий

В Главном следственном управлении Следственного комитета (ГСУ СК) РФ предъявили обвинение бывшему арбитражному управляющему Светлане Аглинишкене и ее соучастникам в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения, речь идет о деле по факту хищения бюджетных средств «Фонда развития территорий».