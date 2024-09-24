Ливанская «Хизбалла» заявляет о поражении целей на аэродромах Израиля ракетами Fadi-1 и Fadi-2 Ливанская «Хизбалла» заявляет о новой серии ракетных ударов, нанесённых по израильской территории.
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Ливанская «Хизбалла» заявляет о поражении целей на аэродромах Израиля ракетами Fadi-1 и Fadi-2 Ливанская «Хизбалла» заявляет о новой серии ракетных ударов, нанесённых по израильской территории.
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