"Меняют батники на ватники": Инструкторы русских бойцов поразили бывалого военкора

Русские бойцы в зоне СВО постоянно совершенствуют свои навыки на полигонах. Бывалого военкора Александра Сладкова поразили их внештатные инструкторы: "Меняют батники на ватники"Бойцов, участвующих в зоне специальной военной операции, обучают самым разным необходимым навыкам - это и сапёрное дело, и тактическая медицина, и пилотирование БЛА, пишет в своём телеграм-канале военкор Александр Сладков.