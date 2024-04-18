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"Меняют батники на ватники": Инструкторы русских бойцов поразили бывалого военкора

"Меняют батники на ватники": Инструкторы русских бойцов поразили бывалого военкора

Русские бойцы в зоне СВО постоянно совершенствуют свои навыки на полигонах. Бывалого военкора Александра Сладкова поразили их внештатные инструкторы: "Меняют батники на ватники"Бойцов, участвующих в зоне специальной военной операции, обучают самым разным необходимым навыкам - это и сапёрное дело, и тактическая медицина, и пилотирование БЛА, пишет в своём телеграм-канале военкор Александр Сладков.

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