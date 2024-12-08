Starship снова в деле. Спустя всего 17 дней после шестого испытательного полета на стартовый стол вновь вывезли гигантский ускоритель Super Heavy B14

Шестой испытательный полет космического корабля SpaceX Starship состоялся 20 ноября, а сейчас, спустя всего 17 дней, SpaceX установила на стартовый стол своего космодрома Starbase в штате Техас огромный ускоритель Super Heavy B14 для выполнения седьмого испытательного полета — в Сети появились фото ускорителя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии