Starship снова в деле. Спустя всего 17 дней после шестого испытательного полета на стартовый стол вновь вывезли гигантский ускоритель Super Heavy B14

Шестой испытательный полет космического корабля SpaceX Starship состоялся 20 ноября, а сейчас, спустя всего 17 дней, SpaceX установила на стартовый стол своего космодрома Starbase в штате Техас огромный ускоритель Super Heavy B14 для выполнения седьмого испытательного полета — в Сети появились фото ускорителя.