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Во Франкфурте умерли два сотрудника аэропорта, заразившиеся малярией от комара из самолета

Во Франкфурте умерли два сотрудника аэропорта, заразившиеся малярией от комара из самолета

Малярийный комар Anopheles stephensi / © Jim Gathany, Centers for Disease Control and Prevention’s Public Health Image Library По данным управления здравоохранения Франкфурта, первый человек умер в начале июля.

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