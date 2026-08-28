Во Франкфурте умерли два сотрудника аэропорта, заразившиеся малярией от комара из самолета

Малярийный комар Anopheles stephensi / © Jim Gathany, Centers for Disease Control and Prevention’s Public Health Image Library По данным управления здравоохранения Франкфурта, первый человек умер в начале июля.
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