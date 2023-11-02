В полицию Екатеринбурга нагрянула проверка из Москвы

В УМВД по Екатеринбургу 2 ноября приехала московская проверка. Источники URA.RU в силовых структурах считают, что визит проверяющих связан с делом майора Рудольфа Габтрахманова, которого подозревают в краже и убийстве двух пенсионеров.
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