Кадыров сообщил о присвоении директору Росгвардии Золотову звания Героя России

Директору Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующему войсками национальной гвардии Российской Федерации, генералу Виктору Золотову присвоено звание Героя России.
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