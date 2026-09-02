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Царьград

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Transfermarkt: "Манчестер Сити" установил рекорд по тратам в €526 млн

Transfermarkt: "Манчестер Сити" установил рекорд по тратам в €526 млн

"Манчестер Сити" побил рекорд по тратам на футболистов в одном трансферном окне, потратив €526,20 млн.

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