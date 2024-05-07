Первые американские истребители F-16 появятся на территории Украины в июле. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.
Депутат Рады Гончаренко: первые F-16 Запад отправит Украине в июле
Комментарии
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Виктор Тимошевский
Ой,Лешка-Алешка.Ну неужели ты настолько туп,что думаешь якобы тебе все поверили? Это же ваша британско-американская школа,сперва сделать,а потом охать и причитать,дадут не дадут. Давно эти самолеты у вас на территории.Просто не дают вам отмашки на их использование.А самим против хозяев пойти ссыкотно или выжидаете момент,чтобы было побольнее ударить и побольше пропиариться на этом. Иди мамке сказочки рассказывай, юродивый Алешенька.
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