Депутат Рады Гончаренко: первые F-16 Запад отправит Украине в июле

Виктор Тимошевский

Ой,Лешка-Алешка.Ну неужели ты настолько туп,что думаешь якобы тебе все поверили? Это же ваша британско-американская школа,сперва сделать,а потом охать и причитать,дадут не дадут. Давно эти самолеты у вас на территории.Просто не дают вам отмашки на их использование.А самим против хозяев пойти ссыкотно или выжидаете момент,чтобы было побольнее ударить и побольше пропиариться на этом. Иди мамке сказочки рассказывай, юродивый Алешенька.