RT Russia

10 947 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зайцев Виктор Зайцев Виктор
    Обязательно отправятся. А для охраны и следственных действия  пару-другую бригад своих жолнеров прихватят.. Откуда ле...Польские следоват...
  • Наталия Кузнецова (Мунштукова)
    Это наша земля, пусть помнят об этом!«Действует в инте...
  • Олег Едаменко
    Хохлопитек должен жить в пещере, подтираться лопухом, жрать крыс и греться у костра. Цивилизация не для них.Мэр Львова предуп...

Вице-президент США Харрис проведёт встречу на полях саммита АТЭС после пуска ракеты КНДР

Вице-президент США Харрис проведёт встречу на полях саммита АТЭС после пуска ракеты КНДР

Вице-президент США Камала Харрис проведёт на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке консультации с лидерами Австралии, Канады, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии в связи с ракетным пуском КНДР.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх