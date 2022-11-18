Вице-президент США Харрис проведёт встречу на полях саммита АТЭС после пуска ракеты КНДР

Вице-президент США Камала Харрис проведёт на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке консультации с лидерами Австралии, Канады, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии в связи с ракетным пуском КНДР.