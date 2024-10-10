Российская компания запустит 28 спутников

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Российская компания «Спутникс» (входит в Sitronics Group) запустит 28 космических аппаратов осенью. Спутники отправятся в космос в качестве полезной нагрузки вместе с аппаратами «Ионосфера-М» №1 и №2, сообщили ТАСС в пресс-службе Sitronics Group.