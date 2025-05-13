В Польше активисты приклеили себя к проезжей части и пожаловались на спасателей

Активисты «Последнего поколения» (The Last Generation) приклеили себя к проезжей части в Польше и обвинили в превышении полномочий сотрудников экстренных службы, которые помогли им освободиться из ловушки.
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