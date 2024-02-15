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Бастрыкин поручил доложить по делу об избиении баскетболиста Шведа

Бастрыкин поручил доложить по делу об избиении баскетболиста Шведа

ТАСС/Пресненский суд Москвы Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин после сюжета РЕН ТВ поручил доложить о расследовании уголовного дела об избиении баскетболиста Алексея Шведа у клуба в центре Москвы.

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