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Медвежий угол

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Зеленский заявил, что Киев не прекратит огонь в одностороннем порядке

Зеленский заявил, что Киев не прекратит огонь в одностороннем порядке

Аргументы и факты – aif.ru Зеленский заявил, что Киев не прекратит огонь в одностороннем порядке Зеленский заявил, что украинская сторона прекратит огонь лишь в случае, если РФ также согласится на это, сообщает ТАСС.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Давно-о уже пора тебя, гадину, утилизировать!
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4 час.
Alex Nемо
Дебилы однако. Вопрос только от рождения или просто тупости? Были уже прекращения огня МИНСК-1, МИНСК-2. ВОТ ТОЛЬКО ЧТО-ТО МНЕ НАПОМИНАЕТ ЧТО ОГОНЬ ПРЕКРАЩАЛИ НЕ С УРКАИНСКОЙ СТОРОНЫ, а со стороны бывших мирных русскоговорящих украинских граждан - шахтёров, строителей, артистов, учителей, поваров и т.д. Уркаинцы не соблюдали НИ ОДНО из подписанных международных соглашений. Более того, сами западные политики неоднократно уже признавали, что все те соглашения подписывались ИСЛЮЧИТЕЛЬНО с целью дать укрофашистам передышку, накачать их оружием и мясом на убой! Так что с &quot;прекращениями огня  &quot;на срок ХХ дней(часов, минут)&quot; обращайтесь к своим западным кураторам. России эти соглашения, даже в качестве туалетной бумаги, не нужны!
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4 час.
alik3456 Джексон
Через 28 дней у зеленского месячные начнутся.
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2 час.
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