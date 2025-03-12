Зеленский заявил, что Киев не прекратит огонь в одностороннем порядке

Alex Nемо

Дебилы однако. Вопрос только от рождения или просто тупости? Были уже прекращения огня МИНСК-1, МИНСК-2. ВОТ ТОЛЬКО ЧТО-ТО МНЕ НАПОМИНАЕТ ЧТО ОГОНЬ ПРЕКРАЩАЛИ НЕ С УРКАИНСКОЙ СТОРОНЫ, а со стороны бывших мирных русскоговорящих украинских граждан - шахтёров, строителей, артистов, учителей, поваров и т.д. Уркаинцы не соблюдали НИ ОДНО из подписанных международных соглашений. Более того, сами западные политики неоднократно уже признавали, что все те соглашения подписывались ИСЛЮЧИТЕЛЬНО с целью дать укрофашистам передышку, накачать их оружием и мясом на убой! Так что с "прекращениями огня "на срок ХХ дней(часов, минут)" обращайтесь к своим западным кураторам. России эти соглашения, даже в качестве туалетной бумаги, не нужны!