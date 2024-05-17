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Паршивлюк сравнил сезон «Динамо» с сериалом «Бумажный дом»: «Много моментов, когда героя должны схватить, но оказывается, что он все так и подстроил, а в конце вышел победителем»

– Динамовские болельщики всю весну находятся на эмоциональных качелях. С каким бы фильмом или сериалом сравнили бы этот сезон «Динамо»? – С сериалом «Бумажный дом», где много моментов, когда главного героя должны схватить, но потом оказывается, что он все так и подстроил, а в конце вышел победителем.

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