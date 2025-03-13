Профессор Белый: отказ от приема в вузы абитуриентов из регионов опасен для РФ

В России хотят ограничить прием абитуриентов из регионов в вузы Москвы, Петербурга и Казани. Однако кадровую проблему такой шаг не решит, а лишь добавит сложностей, считает доктор технических наук, профессор Евгений Белый.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии