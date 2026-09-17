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Царьград

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Песков: Путин проведет совещание по экономике в четверг

Песков: Путин проведет совещание по экономике в четверг

Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание по экономическим вопросам. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что встреча состоится во второй половине дня с участием руководства правительства и администрации президента.

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