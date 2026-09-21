Наглецы без прав: почему лишение водительского удостоверения не останавливает до трагедии

17 сентября 2026 года в центре Москвы 27-летняя Кристина Борисова за рулём Bentley Bentayga при повороте через двойную сплошную не уступила дорогу мотоциклисту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Н Административный ...
- Н Административный ...
- Административный ...
Почему человек, у которого уже отобрали права, спокойно продолжает ездить говорят давно и ничего не меняется. Видимо виноваты возрастные старше 60 лет, всё что можно на них опробовали, всего лишили, а ДТП продолжаются!