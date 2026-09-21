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Аргументы недели

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Наглецы без прав: почему лишение водительского удостоверения не останавливает до трагедии

Наглецы без прав: почему лишение водительского удостоверения не останавливает до трагедии

17 сентября 2026 года в центре Москвы 27-летняя Кристина Борисова за рулём Bentley Bentayga при повороте через двойную сплошную не уступила дорогу мотоциклисту.

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Геннадий Бережнов

Почему человек, у которого уже отобрали права, спокойно продолжает ездить говорят давно и ничего не меняется. Видимо виноваты возрастные старше 60 лет, всё что можно на них опробовали, всего лишили, а ДТП продолжаются!