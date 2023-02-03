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Обученные в Британии военные ВСУ сдались после 20 минут первого боя

Обученные в Британии военные ВСУ сдались после 20 минут первого боя

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артем Коваленко 2 февраля рассказал, что вместе с группой сослуживцев, прошедших обучение в Великобритании, сдался в плен после 20 минут первого боя под Святогорском в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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