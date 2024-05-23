Передал Германии технологии гиперзвука: новосибирскому физику вынесли приговор

Uri Strukow На работе мне тоже пистона вставили бы. Но я писал про то, как взаимодействовали между собой носители секретов, для выхода из тонких ситуаций. Представляю, как удивились бы пиндосы, узнав что человек, едущий в метро с авоськой набитой бабинами с магнитными лентами, везет ту самую информацию, за которой они безуспешно охотятся всеми своими разведслужбами. После КБ я работал в Сбербанке главным инженером-программистом. Помимо этого входил в ревизионную комиссию. Что это значило- то, что я мог не только в базе завести себе любой счет с любой суммой, но и имел доступ ко вскм бланкам, сберкнижкам и любым формам и ценным бумагам. При желании мог воровать, но у меня мысли даже не было. А вот молодежь в Сбере ворует при первой возможности. Кстати, это реальность. Их всегда ловят, потому что любая операция попадает в журнал. Как правило приглашают полицаев, но банк, уволив работника, дело прекращает.

US Uri Strukow Уважаемая Ирина, как ни странно, при всей безалаберности советских людей, тайны из Союза выходили только в результате предательства таких, как Пеньковский, Гордиевский, Резун и т.д. Их были единицы, но вред они принесли колоссальный. Но сам Союз оказался никак не защищен от предательства высших должностных лиц. Именно они и смели страну, а Гордиевский, Пеньковский, Резун и Власов стали героями- борцами с режимом. И сегодня все они во власти. Министерство обороны просто посыпалось первым из-за СВО, да и то продержалось более двух лет. Все остальные министерства и ведомства точно такие же. Нет никакой гарантии, что в статье написано про крайнего снизу- непосредственного носителя информации, а слив произошел на самом верху. Но там же неприкосновенные, а посадить кого-то надо.