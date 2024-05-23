(расстрелять гада) Суд признал 77-летнего новосибирского физика Анатолия Маслова виновным в госизмене, его приговорили к 14 годам колонии строгого режима.
Передал Германии технологии гиперзвука: новосибирскому физику вынесли приговор
Комментарии
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Uri Strukow
На работе мне тоже пистона вставили бы. Но я писал про то, как взаимодействовали между собой носители секретов, для выхода из тонких ситуаций. Представляю, как удивились бы пиндосы, узнав что человек, едущий в метро с авоськой набитой бабинами с магнитными лентами, везет ту самую информацию, за которой они безуспешно охотятся всеми своими разведслужбами. После КБ я работал в Сбербанке главным инженером-программистом. Помимо этого входил в ревизионную комиссию. Что это значило- то, что я мог не только в базе завести себе любой счет с любой суммой, но и имел доступ ко вскм бланкам, сберкнижкам и любым формам и ценным бумагам. При желании мог воровать, но у меня мысли даже не было. А вот молодежь в Сбере ворует при первой возможности. Кстати, это реальность. Их всегда ловят, потому что любая операция попадает в журнал. Как правило приглашают полицаев, но банк, уволив работника, дело прекращает.
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52 мин.
US
Uri Strukow
Уважаемая Ирина, как ни странно, при всей безалаберности советских людей, тайны из Союза выходили только в результате предательства таких, как Пеньковский, Гордиевский, Резун и т.д. Их были единицы, но вред они принесли колоссальный. Но сам Союз оказался никак не защищен от предательства высших должностных лиц. Именно они и смели страну, а Гордиевский, Пеньковский, Резун и Власов стали героями- борцами с режимом. И сегодня все они во власти. Министерство обороны просто посыпалось первым из-за СВО, да и то продержалось более двух лет. Все остальные министерства и ведомства точно такие же. Нет никакой гарантии, что в статье написано про крайнего снизу- непосредственного носителя информации, а слив произошел на самом верху. Но там же неприкосновенные, а посадить кого-то надо.
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36 мин.
С С
Его сердце ничто, в сравнении с теми бедами, которые он уже принес России. Сколько раз будет повторяться такое ПРЕДАТЕЛЬСТВО? 14 лет мало, надо пожизненно. В 77 пора иметь голову на плечах. А адвокатам заткнутся.
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2 мин.
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