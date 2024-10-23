Антон Макарский «создан, чтобы радовать женщин», считает его жена Виктория

Звезда сериала «Бедная Настя», актер Антон Макарский пользуется необыкновенным успехом у женщин. Виктория Макарская поделилась воспоминаниями о том, как ее супруг, известный актер Антон Макарский, часто задерживался после гастролей, что вызывало у нее волнение и тревогу.