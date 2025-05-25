В Киеве заявили, что «не могут допустить выхода США из конфликта», а СБУ могут заработать на «большом обмене»: Последние новости о ситуации вокруг Украины

МИНОБОРОНЫ РОССИИ СООБЩАЕТ По информации из ежедневной сводки Министерства обороны Российской Федерации, «подразделениями группировки войск «Север» в результате успешных действий освобожден населенный пункт Локня Сумской области.
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