В России начали появляться новые пятитысячные купюры

Новые банкноты номиналом пять тысяч рублей начали появляться в России, в частности, купюры поступили в обращение в Алтайском и Пермском краях, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные отделения Банка России.
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