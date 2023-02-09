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Стартовала Всероссийская олимпиада «Технологии успеха» для детей

Стартовала Всероссийская олимпиада «Технологии успеха» для детей

Школьников со всей страны объединит масштабное мероприятие, в рамках которого каждый сможет проверить свои силы, столкнуться с первыми серьезными вызовами, завести друзей и пообщаться с экспертами крупнейших технологических компаний и вузов.

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