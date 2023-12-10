Паника! - это начало... дальше - больше

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Галина Чужая
До конца года ещё 3 недели. США могут напечатать ещё вагон фантиков. Так что  ждём конца года тогда и будет ясно что к чему.
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13 час.
М
Мария
Ничего себе! Этот маразматик ещё набирает аж 37% поклонников!
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9 час.
ЭГ
Эльшад Гасанов
Если после всего, что напортачил этот взяточник-маразматик/педофил в с(ш)атанистане 37% голоссуют за него, значит эта нация вымирает, по крайней мере должна вымирать.
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1 час.

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