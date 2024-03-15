На тещины вечерки допускалось не только налегать на вкусные блины, но и гадать. Самыми правдивыми гаданиями, естественно, считались на блинах.
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На тещины вечерки допускалось не только налегать на вкусные блины, но и гадать. Самыми правдивыми гаданиями, естественно, считались на блинах.