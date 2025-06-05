Золотая Орда: от Ясы к Корану Эмир Берке, принимающий Коран Усмана, подаренный ему египетским султаном Бейбарсом; о соответствующей истории см.
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Золотая Орда: от Ясы к Корану Эмир Берке, принимающий Коран Усмана, подаренный ему египетским султаном Бейбарсом; о соответствующей истории см.
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