House Panel Subpoenas Far-Left Groups Linked To China-Based Marxist Financier Neville Singham The House Ways and Means Committee has subpoenaed the People's Forum, a New York-based far-left NGO; BreakThrough News, a far-left propaganda media outlet; and Tricontinental: Institute for Social Research, which can be described as anchored in "national liberation Marxism.
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