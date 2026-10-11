Силы ПВО за 12 часов сбили 112 БПЛА

Силы ПВО армии России за 12 часов, с 8:00 мск до 20:00 мск, уничтожили над регионами страны 112 украинских БПЛА.
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