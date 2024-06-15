В пробке на Крымский мост со стороны Кубани стоят 200 машин

Ожидание въезда на объект составляет около часа.Период отпусков в этом году набирает свои обороты. Туристы со всей России едут в Краснодарский край, чтобы затем, доехав до Тамани, пересечь мост и посетить Крым.
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