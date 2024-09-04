По итогу 2024 года Китай потратит 50 млрд долларов на оборудование для производства чипов - Nikkei Asia

В 2024 году Китай планирует потратить 50 миллиардов долларов на закупку оборудования для производства микросхем, несмотря на активизировавшиеся усилия США по отрезанию Пекина от передовых полупроводниковых технологий.
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