Простые москвички 1950-х глазами американки

Благодаря бескрайним архивам журнала «LIFE» у нас есть замечательная возможность отправиться в прошлое и заглянуть в глаза нашим предшественникам, которые так похожи на нас, но, то же время, совсем другие.
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