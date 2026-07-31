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Простые москвички 1950-х глазами американки

Простые москвички 1950-х глазами американки

Благодаря бескрайним архивам журнала «LIFE» у нас есть замечательная возможность отправиться в прошлое и заглянуть в глаза нашим предшественникам, которые так похожи на нас, но, то же время, совсем другие.

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