Новый ГОСТ для школьных дневников планируют ввести в России

Документ регламентирует требования к качеству изготовления и полиграфическому исполнению такой продукции В 2027 году в России планируют пересмотреть государственный стандарт, который устанавливает требования к школьным дневникам для учеников с 1-го по 11-й класс.
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