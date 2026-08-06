Правительство временно разрешило продажу и импорт бензина Евро-2 и Евро-3

Правительство России приняло решение временно разрешить производство, импорт и продажу автомобильного бензина экологических классов К2, К3 и К4, соответствующих стандартам Евро-2, Евро-3 и Евро-4, до 1 июля 2027 года.
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