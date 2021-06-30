Смехотерапия

21 425 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Беглец

Беглец

Мария Павловна была женщина неустроенная, но приятная со всех сторон. Дети давно разлетелись из родительского гнезда, муж ушел к другой… Вот она и осталась с тремя котами, двумя – полными негодяями и одним абсолютным мерзавцем – оторви и выбрось.

Вернуться к статье
43
Обсудить
zhanna elina
СУПЕР!!!
Галина Баранова
КЛАСС!!!
Василий
Хм, если у Пал Палыча жена умерла, то как понимать эту фразу - "... Из Фаины, её мужа и сенбернара Бафа."
Ирина Чещина
"Паша, брат мужа," - так в тексте )))

Картина дня

наверх