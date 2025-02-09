The Guardian: МИД Британии соучаствует в военных преступлениях

Экс-сотрудник Министерства иностранных дел Великобритании Марк Смит заявил, что МИД Британии является соучастником нескольких военных преступлений в ближневосточном регионе, соответствующий материал опубликовала газета The Guardian.
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