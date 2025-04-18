Экс-советник Пентагона призвал к прекращению военной помощи Украине

МОСКВА, 18 апреля, ФедералПресс. Отставной американский полковник Дуглас Макгрегор, экс-советник Пентагона выступил с призывом к немедленному прекращению военной помощи Украине и выводу всех граждан США из страны.
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