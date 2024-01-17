В Новосибирске детсад на улице Гребенщикова получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Новый детский сад в Калининском районе рассчитан на 320 мест.Здание детского сада на 320 мест, которое построили на улице Гребенщикова в Калининском районе Новосибирска, получило разрешение на ввод в эксплуатацию.
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