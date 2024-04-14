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ВС России улучшили положение на Южнодонецком направлении

ВС России улучшили положение на Южнодонецком направлении

В Минобороны России заявили, что российские войска улучшили положение на Южнодонецком направлении. «На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю», — говорится в сводке ведомства.

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