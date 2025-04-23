Дефициту бюджета России напророчили рост

На фоне роста мировых цен на нефть и укрепления рубля дефицит бюджета России может превысить план почти втрое в 2025-м и составить 3,3 триллиона рублей вместо заложенных сейчас 1,2 триллиона, пишет газета «Известия».
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