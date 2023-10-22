Гороскоп от Павла Глобы на 23 октября 2023 года: каким знакам зодиака предстоит бороться с трудностями Олеся НатагоВ ежедневном гороскопе Павел Глоба рассказал, для кого суббота станет передышкой перед напряженной трудовой неделей, кому нужно набраться сил для борьбы с трудностями.