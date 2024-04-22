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Невестка Виктории Бэкхем проигнорировала праздник в честь 50-летия свекрови

Невестка Виктории Бэкхем проигнорировала праздник в честь 50-летия свекрови

Но объяснила, почему она пропустила день рождения свекрови фото: @victoriabeckham29-летняя супруга Бруклина Бэкхема, Никола Пельтц, не пришла на грандиозный праздник, посвященный 50-летию Виктории Бэкхем.

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