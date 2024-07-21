Эксперт Бастрыкин: мошенники требуют оплачивать штрафы за вход на запрещенные сайты

Злоумышленники изобрели новый способ незаконного обогащения Мошенники разработали новый метод незаконного обогащения - они требуют от жертв оплатить штраф за посещение запрещенных на территории России интернет-ресурсов, рассказал в интервью агентству «Прайм» руководитель отдела информационной безопасности PGR agency Юрий Бастрыкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии