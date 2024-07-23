Инициативная группа СНТ «Железнодоржник-3» из Краснодара записала видеообращение к президенту России

Инициативная группа СНТ «Железнодоржник-3» из Краснодара записала видеообращение к президенту РоссииВ Краснодаре в СНТ «Железнодоржник-3», что неподалеку от станицы Старокорсунской, сложилась критическая ситуация в отношениях с поставщиком электричества.
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