Медвежий угол
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Медвежий угол

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Весточка из Киева. Нам капец!

Весточка из Киева. Нам капец!

Юрий Кот Новое письмо прилетело из моего любимого Киева — от друга, который уже 10 лет работает там в высоких коридорах власти.

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Комментарии
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вячеслав полыгалов
ВСЕ СКАЗАЛ!
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2 час.
вячеслав полыгалов
ВАЛИТЕ ПОВАРОМ И ПРОЧИХ!-ССУКИ ТВОРЯТ А ПОТОМ -Я КАРТОШКУ ЧИСТИЛ!СЛУЖИЛ С МРАЗЯМИ!ВАЛИТЕ ИХ!
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2 час.
вячеслав полыгалов
НУ ЧЕ?МАНТУЛА!ЛЕТИТ!МРАЗОТА!Я ЖАЛЕЮ ЧТО ТЕБЕ ЖИЗНЬ СПАС!-ТВОИ НЕ ПРОМАХИВАЮТСЯ!-МОИ ВАС ВСЕХ ПОЛОЖАТ!-БЕГИ МАНТУЛА!БЕГИ!
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2 час.

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