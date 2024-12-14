Юрий Кот Новое письмо прилетело из моего любимого Киева — от друга, который уже 10 лет работает там в высоких коридорах власти.
Весточка из Киева. Нам капец!
Комментарии
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вячеслав полыгалов
ВСЕ СКАЗАЛ!
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2 час.
вячеслав полыгалов
ВАЛИТЕ ПОВАРОМ И ПРОЧИХ!-ССУКИ ТВОРЯТ А ПОТОМ -Я КАРТОШКУ ЧИСТИЛ!СЛУЖИЛ С МРАЗЯМИ!ВАЛИТЕ ИХ!
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2 час.
вячеслав полыгалов
НУ ЧЕ?МАНТУЛА!ЛЕТИТ!МРАЗОТА!Я ЖАЛЕЮ ЧТО ТЕБЕ ЖИЗНЬ СПАС!-ТВОИ НЕ ПРОМАХИВАЮТСЯ!-МОИ ВАС ВСЕХ ПОЛОЖАТ!-БЕГИ МАНТУЛА!БЕГИ!
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2 час.
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